ذهب ليحضر المأذون فلم يعد.. تفاصيل مصرع شاب فى كفر الشيخ قبل عقد قرانه بساعات

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية السكرانة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أمس الإثنين، مصرع منيسي عبد الله مجازر مسلم، في حادث علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس، وتم تشيع جثمانه صباح اليوم.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس.



وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى "عريس" كان فى طريقه إلى إحضار المأذون، لعقد قرانه، إلا أنه تعرض لحادث سير علي الطريق الدولي الساحلي ليلفظ العريس أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فيما جري نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزى، بينما أصيب المأذون بإصابات متعددة ليجري إيداعه بمستشفي مطوبس المركزي، تحت الملاحظة.