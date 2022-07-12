اليوم السابع
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دائرة الطوارئ فى نيويورك تنشر تعليمات بشأن التصرف أثناء "الضربة النووية"

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:39 ص
دائرة الطوارئ فى نيويورك تنشر تعليمات بشأن التصرف أثناء "الضربة النووية" تفجير نووى
كتب : أحمد علوى

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نشرت دائرة الطوارئ في نيويورك شريط فيديو يتضمن تعليمات بشأن تصرف المواطنين في حال تعرض المدينة لضربة نووية.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فتوصي التعليمات بالاختباء داخل أي مبنى والابتعاد عن النوافذ والأبواب، ثم التخلص من الملابس التي قد تكون تعرضت للإشعاع والاستحمام.

وبعد ذلك يتعين على المواطنين، حسب التعليمات الواردة في الفيديو، انتظار التعليمات اللاحقة التي سترسل إلى الهواتف المحمولة أو ستنشر عبر وسائل الإعلام.

وأشار البيان الذي نشرته دائرة الطوارئ إلى أن "احتمال أي حوادث مع الأسلحة النووية في نيويورك أو بالقرب منها قليل للغاية، ولكن من المهم أن يعرف سكان نيويورك ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الأمن".

 

 

 


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