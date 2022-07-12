اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة منشأة ناصر

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:57 ص
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة منشأة ناصر حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منشأة ناصر بالقاهرة.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح بدون ترخيص.

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالشقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫5 كيلو جرام – فرد خرطوش –مبلغ مالى).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مديرية أمن القاهرة

مخدر الحشيش

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث



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