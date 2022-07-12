اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:44 م
أكرم القصاص
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توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:22 م
توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين المصحف الشريف
أ ش أ

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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة في إدارة المساجد بمحافظة جدة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ضمن خطة التوزيع التي تنفذها الوزارة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن توزيع المصحف على الحجاج المغادرين يأتي بعد أداء نسكهم إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وقدم حجاج بيت الله الحرام، الشكر والامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، واصفين هدية المصاحف بأغلى هدية يعود بها الحاج لبلاده.

 


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