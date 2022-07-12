تضامن كفر الشيخ: الانتهاء من ذبح وتوزيع 315 أضحية فى 28 قرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن اليوم آخر أيام التشريق الانتهاء من ذبح 315 أضحية محلية داخل مجزر كفر الشيخ بسخا المعتمد من وزارة الزراعة وبإشراف الطب البيطري، حيث تم توزيع اللحوم فى 28 قرية ضمن القرى الاولى الرعاية وذلك بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفرالشيخ، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم ب 28 قرية وهى قرى ابوعوض والنمر الشرقية وشمس الدين مركز سيدى سالم، وقرى اسحاقة وكفر دفرية وعزبه لين والقنطرة وسليط و كفر المنشى وحليس مركز كفرالشيخ، وقرى الحوه وعزبة فريد على وابودشيش وحر رخا والكوم الطويل مركز بيلا، وقرى التوايجه وابومريكب والعجوزين والشون مركز دسوق، والغنيمى مركز قلين، وقرى منشيه الزعفران وتفتيش أبوسكين و الخاشعة مركز الحامول، وقرى العظمة والسعادة وخليج بحرى مركز مطوبس، والضوافرة مركز بلطيم، و سنديون مركز فوه .

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن لحوم الأضاحى البلدية التى تم توزيعها فى محافظة كفر الشيخ تم اختيار رؤوس الماشية التى تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم فى شروط الأضحية، مشيدا بالتعاون بين المحافظة فى فتح المجازر لذبح الأضاحى مجاناً إضافة إلى الجمعيات الأهلية المتعددة، لتقديم اللحوم مجانا للأسر الأولى بالرعاية.