تحرير محاضر لـ21 مخبزا لبيعها خبز مخالف للمواصفات خلال أيام العيد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 21 مخبزا بمركز إيتاى البارود وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية التموين.



من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.