اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

بعد عزومات العيد.. 5 مشروبات تساعد فى حرق السعرات الحرارية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:24 م
بعد عزومات العيد.. 5 مشروبات تساعد فى حرق السعرات الحرارية.. إنفوجراف مشروبات تساعد على الهضم

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يفرط الكثير في تناول الفتة واللحم خلال عيد الأضحى مع الخوف من زيادة الوزن، التي تعتبر نتيجة طبيعية بعد الإفراط في تناول الطعام، ولهذا نستعرض في الإنفوجراف التالى أبرز مشروبات تساعد على الحرق السعرات الحرارية.

حرق سعرات
حرق سعرات

خل التفاح

يمنع الشخص من اكتساب الدهون فى الجسم 

الشاى الأخضر

يفضل تناول من 3 إلى 5 أكواب منه يوميا

ماء الليمون

يساعد فى التخلص من دهون البطن 

عصير الخضروات

مثل السبانخ والبروكلى والخضروات الورقية فعالة فى طرد السموم الضارة من الجسد

شرب الماء

يجعل الماء الجسم رطب ويحسن من عملية التمثيل الغذائى

 


مشروبات تساعد على الهضم

مشروبات لحرق الدهون

خل التفاح

ماء الليمون

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