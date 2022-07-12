بعد عزومات العيد.. 5 مشروبات تساعد فى حرق السعرات الحرارية.. إنفوجراف

يفرط الكثير في تناول الفتة واللحم خلال عيد الأضحى مع الخوف من زيادة الوزن، التي تعتبر نتيجة طبيعية بعد الإفراط في تناول الطعام، ولهذا نستعرض في الإنفوجراف التالى أبرز مشروبات تساعد على الحرق السعرات الحرارية.
حرق سعرات
خل التفاحيمنع الشخص من اكتساب الدهون فى الجسم
الشاى الأخضريفضل تناول من 3 إلى 5 أكواب منه يوميا
ماء الليمونيساعد فى التخلص من دهون البطن
عصير الخضرواتمثل السبانخ والبروكلى والخضروات الورقية فعالة فى طرد السموم الضارة من الجسد
شرب الماءيجعل الماء الجسم رطب ويحسن من عملية التمثيل الغذائى
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