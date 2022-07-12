باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. اعتقال رجل وضع قنبلة قرب قصر الرئاسة ببولندا.. وبدء جنازة شينزو آبى..ورئيس سريلانكا يوقع خطاب الاستقالة..ومنعه من مغادرة البلاد..والحجاج المتعجلون يغدرون مكة

وكالات

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الشرطة البولندية تعتقل رجلا وضع عبوة ناسفة قرب القصر الرئاسى بوارسو

أفادت الشرطة البولندية في العاصمة وارسو بأنها اعتقلت رجلا (31 عاما) وضع عبوة ناسفة في أحد شوارع وسط المدينة بالقرب من القصر الرئاسي، حيث كان يتجمع أكثر من 300 شخص.

بدء مراسم تشييع جثمان شينزو آبى بعد مراسم وداع بوذية تقليدية

بدأت في معبد "زوجوجي" البوذي العتيق بوسط طوكيو، مراسم تشييع جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، وذلك بعد مراسم وداع تقليدية وفقا للطقوس البوذية، والتي تسمى "تسويا"، حضرها حوالي 2.5 ألف شخص من الدائرة المقربة من شينزو آبي.

الرئيس السريلانكي وقع على خطاب استقالته

ذكرت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية، اليوم الثلاثاء أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا وقع على خطاب استقالته، بتاريخ 13 يوليو الجاري، وسيعلن رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا ذلك للشعب، غدا الأربعاء.

موظفو المطار فى سيريلانكا يمنعون الرئيس من مغادرة البلاد أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن موظفى المطار فى سيريلانكا منعوا الرئيس السريلانكى من مغادرة البلاد.

عجز فى القطاع الطبي فى نيوزلندا بسبب تزايد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيوزلندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و548 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بالإضافة إلى 19 حالة وفاة جديدة.

حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يغادرون مكة المكرمة

بدأت قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة من خلال حافلات النقابة العامة للسيارات بعدما أدوا مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك وأدائهم لطواف الوداع.

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تعبير الشعب عن رأيه بحرية في مشروع الدستور