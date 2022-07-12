الكويت: سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجرأ من المنظومة الأمنية الشاملة

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أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية، بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح أن سلامة الحدود البحرية جزء لايتجرأ من المنظومة الأمنية الشاملة، مطالبا رجال خفر السواحل بالتعامل مع أي أحداث طارئة، مهما كان شأنها.

ودعا نواف - في بيان عقب قيامة بجولة ميدانية في الإدارة العامة لخفر السواحل (قاعدة صباح الأحمد البحرية) رجال خفر السواحل - إلى بذل المزيد من العطاء والعمل المتواصل من أجل حماية الوطن، مشيرا إلى أنهم "العيون الساهرة" على حفظ وتأمين الحدود البحرية، وصد أي محاولات إجرامية؛ للنيل من أمن الوطن وأمان مواطنيه.