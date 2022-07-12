اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:21 م
أكرم القصاص
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الكرملين عن اكتشاف أول إصابة بجدرى القرود: لم نلغ إجراءات مكافحة الأوبئة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:55 م
الكرملين عن اكتشاف أول إصابة بجدرى القرود: لم نلغ إجراءات مكافحة الأوبئة المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
وكالات

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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لم يلغ تماما التدابير الخاصة بمكافحة الأوبئة، وخاصة نظام الأقنعة.
 
وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على الأنباء التي ترددت بشأن اكتشاف أول حالة إصابة بجدرى القرود فى روسيا.
 
وتابع بيسكوف، خلال إحاطته اليومية، بأن لدى الكرملين تدابير وقائية بشكل مستمر، إلا أن مصلحة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية "روس بوتريب نادزور" لم تعط أي مداخلات جديدة بشأن جدري القردة.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن مراقبة انتشار الفيروس من اختصاص "روس بوتريب نادزور" وهي المؤسسة المعنية بإعطاء التعليمات الجديدة، لذا يحبذ الاتصال بها في مثل هذه القضايا.
 

الكرملين

روسيا

دميترى بيسكوف

جدرى القرود



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