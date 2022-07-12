القوات البحرية السودانية تنفذ تمرينا مشتركا مع نظيرتها الهندية

أ ش أ

نفذت القوات البحرية السودانية، مع نظيرتها الهندية، تمرينا بحريا مشتركا في البحر الأحمر، بهدف تبادل الخبرات ودفع مستوى جاهزية الأطقم البحرية.



واشتمل التدريب على تنفيذ عمليات مناورة متعددة المهام وعمليات طيران وإمداد رأسي بعرض البحر وعمليات زيارة وتفتيش وتمارين الاتصال.



وشاركت بهذا التمرين من الجانب السوداني السفينتان "نمر" و"الماظ"، فيما شاركت من الجانب الهندي السفينة "تاركاش".



ويعد هذا التمرين هو الثاني من نوعه، حيث أقيم تمرين مماثل العام الماضي، وذلك في إطار التعاون البحري المتزايد بين البحريتين السودانية والهندية.