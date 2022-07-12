الصين تهدف إلى بناء شبكة طرق حديثة بحلول عام 2035

كتب خالد إبراهيم

أصدرت الصين خطة تحدد الأهداف الرئيسية لشبكة طرق وطنية كجزء من جهود البلاد للحفاظ على نظام اقتصادى حديث مع تحسين تخطيط النقل بين المناطق وزيادة القدرة المرورية.

وذكر منشور مشترك أصدرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة النقل أنه بحلول عام 2035، تهدف البلاد بشكل أساسي إلى بناء شبكة طرق وطنية حديثة واسعة النطاق، وتعمل بكامل طاقتها، وفعالة، وخضراء، وذكية، وآمنة.

وتشمل الخطة الجديدة طرقًا وطنية بطول إجمالي يبلغ حوالي 461 ألف كيلومتر، تتكون من 162 ألف كيلومتر من الطرق السريعة و299 ألف كيلومتر من الطرق العامة الوطنية، بحسب شينخوا.

وستسعى الصين إلى تشكيل نمط شبكة طرق متعددة المراكز، وتعزيز سلاسة شبكة النقل التي تربط المقاطعات وتجمعات المدن والمحافظات.