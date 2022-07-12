الصين تخصص 40.32 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطبيعية

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قالت وزارة المالية الصينية، إن بكين خصصت 270 مليون يوان (40.32 مليون دولار أمريكي) من صناديقها المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية لمساعدة الحكومات المحلية في أعمال السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف.



وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ـ أنه تم تخصيص أموال الطوارئ من قبل وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ، مضيفة أن نحو 200 مليون يوان خصصت لست مناطق على مستوى المقاطعات، بما فيها لياونينغ وجيلين وقوانغدونغ وقوانغشي وهاينان ويوننان لدعمها في البحث عن الأشخاص المنكوبين وإنقاذهم وإجلائهم ومساعدتهم على العلاج الطارئ والكشف عن الكوارث الثانوية وإصلاح المساكن المتضررة.



وأضافت أنه تم تخصيص الـ70 مليون يوان الباقية لمقاطعة قانسو ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة شنشي لمساعدتها على حل مشاكل نقص المياه.