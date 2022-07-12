الرئيس العراقى يبحث مع رئيس هيئة الحج والعمرة على أوضاع الحجاج العراقيين

كتب: أحمد جمعة

أجرى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي لتهنئته على نجاح موسم الحج، وللاطمئنان على أوضاع الحجاج العراقيين.

وهنأ برهم صالح، الحجاج العراقيين الذي يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنياً لهم ولجميع الحجاج العودة سالمين إلى أرض الوطن، مشيداً بمستوى الخدمات التى قدمتها البعثة العراقية إلى الحجاج الكرام، وبشهادة وزارة الحج السعودية التي منحت درع التميز إلى رئيس البعثة.

من جانبه، ثمّن الشيخ سامي المسعودي متابعة واهتمام رئيس جمهورية العراق لأوضاع الحجاج العراقيين، حيث قدّم شرحاً له بشأن الخدمات المُقدمة إلى الحجاج ابتداءً من تفويجهم وإلى حين اكتمال مناسك الحج والعودة إلى العراق.