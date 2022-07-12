الخط الرابع للمترو..25 محطة جارى تنفيذها أبرزها الأهرام والمريوطية والفسطاط والعقاد

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع مترو الخط الرابع والذى يمر بطول شارع الهرم بالجيزة، ويربط مع الخط الأول والثانى لمترو الانفاق، وما زالت محطات مترو الخط الرابع بأكملها تحت الإنشاء في الفترة الحالية، ولم يتم افتتاح أي منها حتى الآن.

وينشر اليوم السابع المحطات الجارى إنشاؤها، بالخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى.. كما يلي:

- حدائق الأشجار.

- حدائق الأهرام.

- النصر.

- المتحف المصري الكبير.

- ميدان الرماية.

- الأهرام.

- المريوطية.

- العريش.

- المطبعة.

- الطالبية.

- مدكور.

- المساحة.

- الجيزة.

- الروضة.

- الملك الصالح.

- الفسطاط.

- قلعة صلاح الدين.

- الملك منصور.

- الحي السادس.

- الطيران.

- عباس العقاد.

- مكرم عبيد.

- أحمد الزمر.

- الميثاق.

- أكاديمية مبارك.