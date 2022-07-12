اعترافات لصوص السيارات بـ15 مايو: "بنسرقها بأسلوب المفتاح المصطنع"

كتب سليم على

اعترفت عصابة سرقة السيارات بمنطقة 15 مايو أمام النيابة العامة، بتنفيذ جريمة سرقة سيارة عهدة من سائق بإحدى الشركات، بأسلوب المفتاح المصنع.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة عهدته والتابعة للشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – زوجته "لها معلومات جنائية"، - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، واعترفا بتصرفهما فى السيارة المشار إليها بالبيع بوساطة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لعملائه "سيئ النية" (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

وتم بإرشادهما ضبط المذكورين بالمخزن عملهم وبداخله (أجزاء من السيارة المستولى عليها– أجزاء خاصة بدراجات نارية – أدوات تقطيع– مبلغ مالى)، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدوها وأقروا بقيامهم بتقطيع السيارة والتصرف فى أجزائها بالبيع، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع أجزاء السيارة، والأجزاء الخاصة بالدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.