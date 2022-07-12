استمرار البحث عن غريق سيدى بشر لليوم الثانى بالإسكندرية

كان قد لقى شاب مصرعه غرقا فى شاطىء سيدى بشر المميز البوابة الثان شرق الإسكندرية، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتواصل الانقاذ النهرى البحث عن الجثمان.

كان قد تبلغ الانقاذ النهرى بالإسكندرية وجود حاله غرق لشاب يدعى عماد محمد عبد المقصود الخولى 20 عام اثناء السباحة فى شاطىء سيدى بشر المميز ولم يظهر بعد ذلك بسبب ارتفاع الامواج .

وتواصل قوات الانقاذ النهرى البحث عن الجثمان لانتشاله من البحر وابلاغ النيابة العامة بالواقعة ،وكانت قد حذرت الارصاد الجوية من ارتفاع الامواج على سواحل البحر المتوسط خلال الايام القادمة ورفع الراية الحمراء على شواطىء محافظة الإسكندرية.



