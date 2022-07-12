إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة فى انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق دسوق بسيون، بالقرب من قرية الصافية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الصافية التابعة لمركز دسوق.

وانتقل عدد من الضباط لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات ""م ي " 3295، نتج عنها إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين، نتيجة للسرعة الزائدة علي الطريق.

وتبين من سجلات مستشفى دسوق العام إصابة كل من أسماء السيد ندا، 28 سنه،مقيمة بقرية الصافيه، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، كما أصيب محمد وسام محمد عسران، 5 سنوات، مقيم بقرية الصافيه، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وجروح متفرقة بالجسد، ومحمد عوض عصران، 17 سنه، مقيم بقرية الصافيه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وخديجه عوض عصران، 9 سنوات، مقيم بقرية الصافيه، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وعوض عصران تفال، 48 سنه، مقيم بقرية الصافيه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وصباح عوض القاضي، 45 سنه، مقيمة بقرية الصافيه، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومازال المصابون يتلقون الإسعافات اللازمة بالمستشفى.