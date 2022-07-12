إصابة 14 شخصا من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 14 شخصا بينهم 7 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة كانوا فى طريقهم للمصيف بإحدى المحافظات، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم،صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، طريق بلببس_ العاشر،أمام محطة كهرباء العاشر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية، بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق بلبيس _العاشر أمام محطة كهرباء العاشر، ما أسفر عن إصابة 14 بينهم 7 أطفال بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم من قرية شبرا السلام مركز منيا القمح.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحويل 6حالات إلى مستشفى الاحرار التعليمى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.