إصابة ربة منزل وأبنائها وشخص آخر فى سقوط مصعد بالمنتزة الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أصيبت ربة منزل واثنين من أبنائها وشخص آخر إثر سقوط أسانسير من الطابق الثالث عشر بمنطقة الفلكي، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بشرق الإسكندرية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه، يفيد بسقوط أسانسير من الطابق الثالث ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه رفقة سيارات الإسعاف وبمرافقة قوات الحماية المدنية ورجال الأمن وبالانتقال والفحص تبين سقوط اسانسير من الدور الثالث وذلك بشارع رقم 9 الكائن بعزبه البحر فى العقار المكون من 13 طابقا.

تسبب الحادث فى إصابة ربة منزل واثنين من أبنائها بالإضافة إلى ساكن آخر بنفس العقار، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأميري الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.