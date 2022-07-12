إزالة 52 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ببنى سويف وبورسعيد.. التفاصيل

بورسعيد محمد فرج - بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف ،بضرورة واستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى قد يستغلها البعض فى التعدى على الأراض الزراعية أو الشروع فى أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، قام اللواء جمال مسعود "السكرتير العام ، بتشكيل 10 فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية للمرور الميدانى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، شملت 3 لجان رئيسية بالديوان العام و7 لجان فرعية بالمراكز، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتبين من التقرير، الذى أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 16 حالة تعد (10 حالات تعد على أراضى زراعية، حالة تعد على الرى والصرف، 5 حالات داخل الحيز العمراني)، وذلك بمراكز ناصر والواسطى وببا و الفشن وبنى سويف، ليصل إجمالى حالات الإيقاف والإزالة فى المهد خلال إجازة عيد الأضحى إلى 51 حالة، حيث تم ذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أى تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد فى التعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية عن مواصلة الحملات المكبرة لرصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن حى الجنوب قام بإزالة بناء مخالف على مساحة 120م فى جمعية بورسعيد الزراعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار الحملات المكثفة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، وتوقيع العقوبات على المخالفين، كما وجه رؤساء الأحياء بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد على استمرار الحملات الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، و عمل حملات مفاجئة لرصد أى مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتى تختص برصد أى تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية وشدد محافظ بورسعيد على أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف.



إزالة فى بورسعيد