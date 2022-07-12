أكاديمية الأوقاف الدولية تستقبل 19 عالمًا من كبار علماء الهند وعمداء كلياتها

كتب على عبد الرحمن

تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية نخبة من كبار علماء الهند وعمداء كلياتها وأساتذة جامعاتها ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية غدًا الأربعاء، في دورة علمية متخصصة ومتقدمة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن الدورة ستعقد في أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة 16 يوليو وحتى 26 يوليو الجارى، وهم:

1.د/عبد الله الثقافي البلنوري - عميد كلية أصول الدين جامعة مركز الثقافة السنية.

2.د/علوي بن محمد الثقافي كولاتور باينغيري - عميد كلية الشريعة والدعوة الإسلامية - الأمين العام لمركز التزكية الإرشادية كولاتور.

3.د/طه بن عطاء السقاف - عميد كلية سراج الهدي للشريعة الإسلامية.

4.د/جعفر احمد النوراني - عميد كلية مركز للدراسات الإسلامية – بنغلور.

5.د/محمد علي شهاب - عميد كلية مركز الهداية للعلوم الإسلامية.

6.د/علي بن محمد النوراني - عميد كلية سيدة حميدة العربية تاميل نادو.

7.د/محمد إرشاد بن قاسم النوراني - عميد كلية إمام رباني.

8.د/محمد أبوبكر صادق نوراني الثقافي - مدير المكتب الرئيسي لمفتي الديار الهند - نيو دلهي.

9.د/سهيل بشير الثقافي - مدير الأكاديمية العالمية للبحوث في العلوم المتقدمة كيرلا.

10.د/بشير أحمد النظامي - مدير أكاديمية أليد – غجرات.

11.د/محمد فاضل شمس الدين النوراني - مدير مؤسسة الإمام الرباني للهندسة الاجتماعية.

12.د/أبو بكر الصديق بن عبد القادر - مدير كلية الطيبة للعلوم الإسلامية والعصرية.

13.د/محمد شافي بن أبوبكر - الأمين العام طيبة التراث دلهي.

14.د/محمد علي النوراني - المدير العام لمجموعة مؤسسات حديقة الطيبة - بنغال الغربي.

15.د/محمد روشن بن أبوبكر - نائب مدير لمؤسسة مليبار للبحث والتطوير.

16.د/محي الدين الثقافي كاونور - محاضر في جامعة مدينة النور الإسلامية كاليكوت كيرلا.

17.د/محمد عبد القادر النوراني - محاضر بالأكاديمية العالمية للبحوث في العلوم المتقدمة ( وراث ) – كيرلا.

18.د/أسامة علي عبد الرحمن - منسق العلاقات الخارجية والتواصليات.

19.د/آدم بن ويران النوراني فولكل - منسق العلاقات العامة لمركز الثقافة السنية - لولاية غوجارات.