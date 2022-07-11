اليوم السابع
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6 أهداف رئيسية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد.. تعرف عليها

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:09 م
6 أهداف رئيسية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد.. تعرف عليها منشآت سياحية
كتب محمد أسعد

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ذكرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة الأهداف الرئيسية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية قانون رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وهذه الأهداف هي:

• زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

• فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة.

• تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

• تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

• إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

• العمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.


المنشآت السياحية

المنشآت الفندقية

السياحة والآثار

الآثار المصرية



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