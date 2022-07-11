اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

186 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السيارات بالربع الأول من 2022

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:00 ص
186 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السيارات بالربع الأول من 2022 صورة ارشيفية ـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الواردات المصرية من السيارات فى الثلاث شهور الأولى من العام الجارى 2022، حيث بلغت الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 787 مليونا و997 ألف دولار فى الفترة المذكورة، بينما كانت 974 مليونا و755 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 186 مليونا و758 ألف دولار.

 

وكانت الواردات المصرية من السيارات قد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 196 مليونا و609 آلاف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت نحو 355 مليونا و228 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ 158 مليون 619 ألف دولار.

 

وإجمالا بلغت قيمة الواردات المصرية فى شهر مارس الماضى نحو 7.74 مليار دولار، مقابل 7.55 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%، ومن أهم الواردات كانت المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 682 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 278.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 144.9%.


واردات مصر

السلع

تصدير السلع

الجهاز المركزي للاحصاء



الموضوعات المتعلقة

بمناسبة اليوم العالمى للسكان: 8مليارات نسمة عدد سكان العالم فى يوليو 2022

الأحد، 10 يوليه 2022 11:29 ص

10 دول تستحوذ على 53% من إجمالى صادرات مصر فى 90 يوما.. تعرف عليها

الأحد، 10 يوليه 2022 05:00 ص

مصر تعيد رسم خريطة صادرات الزيوت المعدنية عالميا

السبت، 09 يوليه 2022 08:00 م

صادرات منتجات البترول ترتفع لمعدلات قياسية جديدة وتسجل 204٪ أبريل الماضى

الجمعة، 08 يوليه 2022 05:00 ص

المركزى للتعبئة والإحصاء يعلن انخفاض معدل التضخم الشهرى -0.3% لأول مرة منذ بداية العام.. ومجموعة الخضروات والفاكهة يقودان التراجع.. والتضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية (14.7%) لشهر يونيو

الخميس، 07 يوليه 2022 10:04 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة