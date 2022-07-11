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الإثنين، 11 يوليه 2022 04:47 م
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ولادة قيصرية بفريق طبى بيطرى فى بنها.. الكلبة كاندى تنجب 9 فى 90 دقيقة

الإثنين، 11 يوليه 2022 04:17 م
ولادة قيصرية بفريق طبى بيطرى فى بنها.. الكلبة كاندى تنجب 9 فى 90 دقيقة جانب من عملية الولادة
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكن فريق طبى بيطرى برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، من إجراء عملية ولادة قيصرية للكلبة "كاندي" ببنها.

وقال الدكتور عبد الحليم القصبى، إن عملية الولادة استمرت 90 دقيقة، وأسفرت عن ولادة 9 كلاب صغيرة "جراوي"، وهى من الحالات النادرة بولادة عدد كبير من الكلاب الصغيرة.

وأضاف، أن علامات الولادة ظهرت على الكلية ( كاندى) قرابة الثلاث ساعات دون نزول أية أجنة مما دفع الأسرة المالكة لها إلى التواصل السريع ونقلها وإجراء جراحة ولادة قيصرية لها، مشيرا إلى أن حالة الكلبة "كاندى" مستقرة والكلاب الصغيرة حالتها جيدة وترضع بشكل طبيعى.


 

الكلاب الصغيرة بعد ولادتها
الكلاب الصغيرة بعد ولادتها

 

بعد إجراء الجراحة
بعد إجراء الجراحة

 

 

لكلبة بعد الولادة القيصرصة
لكلبة بعد الولادة القيصرصة

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