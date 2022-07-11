وزيرة الخارجية البريطانية تحدد دورها لتكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين

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حددت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، دورها لتكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين خلفًا لبوريس جونسون، ومن ثم رئيسة الوزراء، مستخدمة شعار "محل ثقة للوفاء بالعهد " .



وأكدت تراس - في مقطع فيديو بثته على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين على رغبها لخفض الضرائب، وتنفيذ ما وصفته بـ "قبضة قوية على الانفاق"، ودفع عجلة النمو في الاقتصاد .



كما أعربت أيضًا عن رغبتها في "منح الأشخاص الفرصة لتحقيق أي أمر يرغبون في إنجازه"، بغض النظر عن خلفيتهم، مشيرة إلى نجاحها الذي حققته سابقًا فيما يتعلق بعملها بشأن أوكرانيا، كمثال على سبب للوثوق بها لقيادة الحزب وبالتالي البلاد.



كما قالت تراس أنها ستمضي قدمًا في تغييرات لبروتوكول إقليم /آيرلندا الشمالية/ التابع لبريطانيا، حيث واجه هذا البروتوكول انتقادات بانتهاك القانون الدولي.