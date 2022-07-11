ناظم الزهاوي يعد بخفض سنوى للضريبة على الدخل إذا انتخب رئيسا لحكومة بريطانيا

كتب أحمد عرفة

وعد ناظم الزهاوي وزير الخزانة البريطانى بخفض سنوي للضريبة على الدخل إذا انتخب رئيسا للحكومة البريطانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخزانة البريطانى ناظم الزهاوى ترشحه لزعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل بوريس جونسون، ليكون آخر أعضاء حزب المحافظين حتى الآن الذين أعلنوا ترشحهم لخلافة جونسون.

عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناظم الزهاوى وزيرا للخزانة، الأربعاء الماضي، ليحل محل ريشي سوناك الذي استقال في وقت سابق، احتجاجا على قيادة جونسون.