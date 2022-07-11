"من 6 إلى 10 أشهر".. تعرف على مُدة التخزين المثالية لكل نوع من اللحوم

كتبت آية دعبس

اعتدنا جميعا على تخزين اللحوم فى الفريزر لمدد طويلة، دون النظر إلى تأثير طول مُدة التخزين عليها وفائدتها، لذا حدد الأطباء البيطريون مُدد مثالية لتخزين كل نوع من أنواع اللحوم، وهى:

1- لحم الضأن أو الخروف:

يُخزن فى الثلاجة وبالتحديد أسفل الفريزر بصورة مباشرة لمدة يومين، وتصل مُدة التخزين فى الفريزر من 6 إلى 8 أشهر.

2- لحم العجل:

يُخزن فى الثلاجة لمُدة من 3 إلى 4 أيام، ويُمكن تخزينه فى الفريزر لمدة مابين 10 إلى 12 شهرا.

3- اللحم الكندوز:

يُخزن فى الثلاجة مدة من 3 إلى 4 أيام وداخل الفريزر لمدة تصل إلى سنة.

4- اللحوم المفرومة:

توضع فى الثلاجة لمدة تتراوح من يوم إلى يومين على الأكثر، وفلا الفريزر لمدة لا تزيد عن من 3 إلى 4 أشهر.

5- اللحوم المظهوة:

تُخزن فى الثلاجة لمدة 3 أيام، وفى الفريزر مدة لا تزيد عن 3 أسابيع.