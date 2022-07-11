ملكة إسبانيا توقف جدول أعمالها بسبب إصابتها بفيروس كورونا

أكدت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن ملكة إسبانيا ليتيسيا أوقفت جدول أعمالها، والتى منها حضور الذكرى الـ25 على مقتل السياسى الإسبانى ميجيل أنخيل بلانكو على أيدى جماعة إيتا الانفصالية، المقررة غدا الثلاثاء، وذلك لإصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملكة إسبانيا اثبتت إصابتها بفيروس كورونا، بعد مشاركتها فى حفل توزيع جوائز مؤسسة الأميرة جيرونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هى الحالة الثالثة للفيروس التى تم تأكيدها فى قلب العائلة المالكة منذ بدء الوباء، الأول كان للملك فيليب فى فبراير الماضى، وفى ذلك الوقت، أكد الملك أنه يشعر بحالة جيدة فى جميع الأوقات ولم يكن يعانى إلا من أعراض خفيفة.

ثم فى نهاية شهر مايو، كانت الملكة صوفيا هى التى أصيبت بالفيروس بعد رحلة إلى ميامى، والآن جاء دور الملكة ليتيسيا التى، وفقًا لبيان من البيت الملكى، تظهر عليها أعراض خفيفة.

ولم يحدد المتحدثون الرسميون نوع الأعراض وأكدوا أنهم سيلغون التزامهم الاربعاء المقبل فى حفل الفائزين بمنحة "تحويل الحقائق".

على الرغم من أنهم لم يذكروا إصابة الملك فيليب والأميرة ليونور وإنفانتا صوفيا أيضًا، فإن البروتوكول سيجرى اختبارات فى الأيام المقبلة للتأكد من أن الفيروس لم ينتشر فى البيت الملكى.