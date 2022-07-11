مقتل شاب بيد أحد أقاربه بسبب خلاف على "توك توك" فى عيد الأضحى بأسوان

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة، يفيد بوصول شاب يدعى "م.ر" فى العقد الثانى من العمر، جثة هامدة لمستشفى كوم أمبو المركزى فى محاولة لإنقاذه من طعنه تلقاها على يد شاب آخر يدعى "م.ع"، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ومات متأثرا بإصابته.

وأشارت التحريات الأولية، لضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، إلى أن خلاف نشب بين المجنى عليه والمتهم والتى تربطهما صلة قرابة ببعضهما، وذلك بسبب خلاف على "توك توك" وبدأ الخلاف قبل ثلاثة أيام، ثم تطورت المشكلة بينهما اليوم فى ثالث أيام عيد الأضحى، وقام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه باستخدام آلة حادة كانت بحوزته، وذلك فى منطقة الحاجر بقرية أقليت.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتم ضبط المتهم والآداة المستخدمة فى الجريمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.