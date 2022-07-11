مصرع طفل غرقا كان يلهو مع أصدقائه وانزلقت قدمه وسقط بمياه ترعة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقى طفل مصرعه غرقا بمياه ترعة الزبير بمشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، جرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالى بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى، وجرى نقله لمستشفى طوخ تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى بعد انتهاء أعمال الطب الشرعى، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع طفل غرقا بمياه ترعة الزبير بمشتهر دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "سعيد ع ع"، 11 سنة، بمياه ترعة الزبير بمشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء قيامه باللهو بحوار شاطئ الترعة مع أصدقائه انزلقت قدمه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وشيع أهالى منطقة مشتهر الجثة لمثواها الأخير، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.