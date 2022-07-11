مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين على طريق الضبعة مطروح

مطروح -فريق المحافظات

استقبلت مستشفى الضبعة المركزي بمطروح، 6 آشخاص، منهم جثتان لشخصين، و4 آخرين بهم إصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح الضبعة، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى الضبعة النموذجي، عن طريق سيارات الإسعاف.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية صحة مطروح، بلاغا إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت بطريقها الي المصيف بمطروح، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة لاتخاذ اللازم.

واستقبلت مستشفى الضبعة، كلا من حورية عبد الحكيم محمد، تبلغ من العمر 60 عاما، وتقيم في القاهرة، وإبراهيم عبد الجابر إبراهيم، يبلغ من العمر 68 عاما، ويقيم في القاهرة متوفين والمصابين هم ياسمين رجب، تبلغ من العمر 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تقيم في القاهرة و رودينا أحمد إبراهيم، تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تقيم في القاهرة.

و ريتال أحمد إبراهيم، تبلغ من العمر 39 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تقيم في القاهرة و أحمد إبراهيم عبد الجابر، يبلغ من العمر 39 سنة، يعاني من جرح متهتِّك في الرأس، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ويقيم في القاهرة.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.