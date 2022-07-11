اليوم السابع
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مصرع شاب إثر تعرضه لحادث مرورى فى دمياط

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:51 ص
مصرع شاب إثر تعرضه لحادث مرورى فى دمياط جثة - أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

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لقي شاب مصرعه إثر حادث مرورى بطريق دمياط رأس البر، وذلك بعدما اصطدمت دراجته البخارية بأحد أعمدة الإنارة المتواجدة على الطريق.

وتلقت قوات الأمن بلاغا أفاد بوقوع حادث مرورى بالطريق الرابط بين دمياط - رأس البر أسفر عن إصابة شخص في حالة خطيرة.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ والتى قامت بنقل المصاب لمستشفي دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم غير أنه قد فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وروى شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة قيام عدد من الشباب يستقلون دراجات بخارية بتنظيم سباق سرعة بطريق دمياط رأس البر، وأن أحد الشباب فقد السيطرة على دراجته البخارية نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى لاصطدامه بأحد أعمدة الإنارة بالطريق.

 

 


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