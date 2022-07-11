كيف تساعد طفلك فى الحفاظ على وزن صحى؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن للوالدين والأوصياء والمعلمين مساعدة الأطفال، فى الحفاظ على وزن صحى من خلال مساعدتهم على تطوير عادات الأكل الصحية، والحد من الإغراءات الغنية بالسعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدنى وتقليل وقت الشاشات والحصول على قسط كافٍ من النوم، والهدف هو تقليل معدل زيادة الوزن مع السماح بالنمو والتطور الطبيعى للطفل، وفقا لما نشره موقع WebMD

ولمساعدة الأطفال على تطوير عادات الأكل الصحية اتبع الآتى :

1 - وفر الكثير من الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

2 - أدخل الحليب قليل الدسم أو خالى الدسم أو منتجات الألبان، بما فى ذلك الجبن والزبادى.

3 - اختر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والعدس والفول للحصول على البروتين.

4 - شجع اطفالك على شرب الكثير من الماء.

5 - قلل من المشروبات السكرية.

6 - قلل من استهلاك السكر والدهون المشبعة.

7 - قلل من الإغراءات الغنية بالسعرات الحرارية

8 - يمكن أن يساعد الحد من توافر الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون والسكر أو المالحة أطفالك على تطوير عادات غذائية صحية.

9 - تأكد من ساعات النوم الكافى للطفل

10 - النشاط البدنى المنتظم له العديد من الفوائد الصحية

وعلى الرغم من أن الوقت الهادئ للقراءة والواجبات المنزلية أمر جيد، لذا يجب تحديد الوقت الذى يشاهد فيه الأطفال التلفزيون أو يلعبون ألعاب الفيديو أو يتصفحون الويب بما لا يزيد عن ساعتين فى اليوم، بالإضافة إلى ذلك، لا توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بمشاهدة التلفزيون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين أو أقل، وبدلاً من ذلك، شجع الأطفال على إيجاد أنشطة ممتعة يمكن القيام بها مع أفراد الأسرة أو بمفردهم والتى تنطوى ببساطة على مزيد من النشاط.