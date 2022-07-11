قارئة بالإسماعيلية تستغيث لإجراء جراحة بالمفصل والفك.. والمجمع الطبى يرد

كتبت: شيماء حمدى - الإسماعيلية- صبرى غانم

أرسلت القارئة شوء محمد اشرف من محافظة الإسماعيلية، مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، لاجراء جراحة بالفك قائلة :"أنا عندي مشكلة في الفك، وبعمل عمليات من وانا عندي 6 سنين وانا دلوقتي عندي 31سنة، وبحاجة إلى عملية تغير مفصل واستعدال الفك والعملية غالية جدا".

أكد الدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الطبى ردا على شكوى القارئة شوء محمد أشرف بأن المجمع ينتظر حضور المريضة فى اى وقت لإجراء الفحص الطبى وتقييم الحالة الصحية للمريضة وعمل اللازم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية وأن المجمع الطبى يقدم أفضل خدمة صحية للمريض ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



الاشعة الفك



تقرير طبى للقارئة

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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