اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 06:15 م
أكرم القصاص
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عيد البحيرة شكل تانى..قرود وملاهى ورسم على الوش والجناين مليانة فرحة (فيديو)

الإثنين، 11 يوليه 2022 05:43 م
عيد البحيرة شكل تانى..قرود وملاهى ورسم على الوش والجناين مليانة فرحة (فيديو) الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت محافظة البحيرة، إقبالا متزايدا من الأهالى على الحدائق والمتنزهات العامة، للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وارتفع الإقبال بشكل كبير على الملاهى وأقفاص الحيوانات وأماكن الرسم على الوجوه، خاصة من الأطفال والشباب، الذين توافدوا بشكل كبير فى الفترة المسائية مع انخفاض درجة الحرارة.

وفى هذا السياق شهدت حديقة الجمهورية بمدينة دمنهور أقدم المنتزهات العامة وأشهرها، إقبالا كبيرا للغاية من الأهالى للاحتفال بعيد الأضحى، وسط أجواء من البهجة والسرور خاصة بعد تطويرها إضافة عدة أماكن ترفيهية مختلفة وتحديث الملاهى بشكل كامل واضافة كافتيريات جديدة وحمامات سباحة .

وتعد حديقة الجمهورية المتنفس الرئيسى لأهالي المحافظة خلال الاعياد والمناسبات السعيدة نظرا لموقعها الذى يتوسط مدينة دمنهور عاصمة البحيرة وكذلك لانخفاض أسعار الخدمات بها لتكون فى متناول اغلب المواطنين.

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (1)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (1)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (2)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (2)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (3)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (3)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (4)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (4)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (5)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (5)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (6)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (6)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (7)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (7)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (8)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (8)

 

الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (9)
الجناين مليانة فرحة وعيد البحيرة شكل تانى (9)

 

 

 


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عيد الاضحى

رسم على الوجوه

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