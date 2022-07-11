عيد البحيرة شكل تانى..قرود وملاهى ورسم على الوش والجناين مليانة فرحة (فيديو)

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة، إقبالا متزايدا من الأهالى على الحدائق والمتنزهات العامة، للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وارتفع الإقبال بشكل كبير على الملاهى وأقفاص الحيوانات وأماكن الرسم على الوجوه، خاصة من الأطفال والشباب، الذين توافدوا بشكل كبير فى الفترة المسائية مع انخفاض درجة الحرارة.