ضبط المتهم بإطلاق نار على ابن عمه بسبب المزاح على مقهى بجهينة غربى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

أصيب عامل بطلق خرطوش بالظهر، وتم نقله للمستشفى العام بطهطا في سوهاج، لتلقى العلاج وذلك على إثر قيام نجل عمومته بإطلاق النار عليه بسبب المزاح أثناء جلوسهم على إحدى المقاهى بدائرة مركز جهينة غربى سوهاج، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بإصابة عامل بطلق نارى خرطوش على يد نجل عمه بدائرة المركز، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج والحالة العامة مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقد أحمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة، بوصول المدعو محمد ا ا ع 45 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز مصاباً "برش خرطوش بالظهر"، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه المدعو أحمد ا ا ع 25 سنة عامل ويقيم بذات الناحية اتهم نجل عمومته المدعو إبراهيم ا م ا 33 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب المزاح أثناء جلوسهم على إحدى المقاهي بذات الناحية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.