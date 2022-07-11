شاهد.. الطلاب الوافدون بالأزهر يذبحون الأضاحى بمدينة البعوث الإسلامية

كتب ــ لؤى على

قام عدد من طلاب مدينة البعوث الإسلامية للطلبة الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، بذبح عدد من الأضاحى بمناسبة عيد الأضحى، حيث سخرت إدارة قطاع مدن البعوث، برئاسة العميد محمود صبيحة، كافة الإمكانات من أجل تهيئة أجواء العيد للطلاب، حيث أدى طلاب ما يقرب من 100 دولة صلاة العيد داخل أسوار المدينة، وقام البعض بذبح الأضحية وطهيها وإتاحتها لجميع الطلاب.

كما سبق وأن نظمت إدارة قطاع مدن البعوث، حفل إفطار جماعى للطلاب، بملعب مدينة البعوث بالمشاركة مع مركز تطوير الطلبة الوافدين، وذلك يوم وقفة عرفة، كما تضمن اليوم فقرات فنية ودينية.

وفى ذات السياق وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، نظمت إدارة رعاية الشباب بمدينة البعوث الإسلامية ، رحلة إلي أهرامات الجيزة.

شارك بالرحلة 44 طالبا من مختلف الجنسيات منها، "الهند، وفلسطين، وميانمار، وبنجلاديش، وباكستان، وأفغانستان، وإندونيسيا، تايلاند". وشاهد الطلاب الوافدين الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول .

وأشاد الطلاب بعراقة الحضارة المصرية وعظمتها، وأعرب الطلاب الوافدين عن مدي سعادتهم بهذه الرحلة الجميلة والمفيدة والممتعة، كما قدم الطلاب الشكر للعميد محمود صبيحة رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية علي اهتمامه بالطلاب الوافدين وبذل أقصي جهده من أجلهم.



جانب من صلاة العيد للطلبة بمسجد المدينة



الطلاب الوافدين يهنئون بعضهم بعد صلاة العيد



الطلبة الوافدين أثناء تقطيع الاضحية



الطلبة الوافدين اثناء عملية سلخ الاضحية



جانب من مشاركة الطلاب فى ذبح الاضاحى