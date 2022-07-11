اليوم السابع
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رفع 525 حالة إشغال مخالف خلال أيام العيد بالبحيرة

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:52 م
رفع 525 حالة إشغال مخالف خلال أيام العيد بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على  تكثيف الحملات المرورية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 525 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابتة ومتحركة.

وتضمنت الحملات الرقابية رفع 205 حالات إشغال طريق مخالف بالدلنجات - 300 حالة إشغال بإيتاي البارود - 20 حالة برشيد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.



 


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