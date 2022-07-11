رفع 525 حالة إشغال مخالف خلال أيام العيد بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 525 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابتة ومتحركة.
وتضمنت الحملات الرقابية رفع 205 حالات إشغال طريق مخالف بالدلنجات - 300 حالة إشغال بإيتاي البارود - 20 حالة برشيد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.
رفع 525 حالة إشغال مخالف خلال أيام العيد بالبحيرةالإثنين، 11 يوليه 2022 12:52 م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
الموضوعات المتعلقة
محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية ويقدم التهنئة بعيد الأضحى.. صورالثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:49 م
محافظ البحيرة: فتح جميع المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيدالأحد، 03 يوليه 2022 04:15 م
محافظ البحيرة: تنفيذ 29 مشروعا فى مركز بدر بتكلفة 2.4 مليار جنيهالثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:16 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة