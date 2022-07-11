رفع 35 حالة إزالة وتحرير 15 محضرا خلال حملة للإشغالات بأشمون المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون ، بحضور حسام حسن وهيثم صادق نائبي رئيس المدينة ، وعلاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة ، واحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بالمجلس ، وشريف بيوضة مسئول قسم الإعلانات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الاشغالات بالطرق والشوارع والميادين .

وأسفرت الحملة عن رفع 35حاله إزالة فورية، وتحرير15 محضر إشغال طريق ،وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

وأكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .



إزالة إشغالات