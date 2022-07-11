رئيس وزراء اليابان يتعهد بـ"البناء على إرث آبي" بعد الفوز بانتخابات مجلس الشيوخ

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تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين بالبناء على إرث سلفه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ومواصلة سياساته، وذلك بعد فوز حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت يوم أمس وكانت بعد يومين فقط من اغتيال آبي.



وتعهد كيشيدا بالعمل على حل قضية اختطاف اليابانيين من قبل كوريا الشمالية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ومراجعة دستور اليابان السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.. وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية عبر موقعها الرسمي.



وفي هذا، قال كيشيدا إنه سيسعى إلى "تغيير جذري" لقضايا الدفاع الياباني في غضون خمس سنوات.



وقد فاز الائتلاف الحاكم، المشكل بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني في الانتخابات الأخيرة التي أجرتها البلاد على مدار يوم أمس.