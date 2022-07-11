رئيس جامعة بنها يتفقد منشآت "الأهلية" بالعبور.. ويؤكد: تستقبل الطلاب 2022

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة بتشغيل الجامعة الأهلية واستقبال الطلاب الجدد، حيث قدم رئيس الجامعة خلال جولته التهنئة للمهندسين والمشرفين والعاملين فى المشروع بعيد الأضحى المبارك.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها، والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمى لمقر الجامعة بالعبور، والمهندسة دينا النجار مهندسة الأعمال الكهروميكانيكية.



وتابع رئيس جامعة بنها، انتظام سير الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية، واطلع على معدلات التنفيذ، موجهاً بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة مبانى الجامعة وفقا للخريطة الزمنية المحددة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.



وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أن الأعمال تسير على قدم وساق حتى أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك للانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات تمهيدا لاستقبال الطلاب الجدد هذا العام.



ووجه رئيس الجامعة الشكر، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التى تعمل فى مشروع إنشاء الجامعة الأهلية، وتلتزم بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية وتضم كليات "الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب"، بالإضافة إلى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.







تفقد الجامعة الأهلية بالعبور



جانب من الجولة



خلال الجولة بالجامعة الأهلية بالعبور



متابعة سير العمل



