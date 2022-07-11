رئيس القابضة للتشييد: نتوقع جمع 600 مليون جنيه حصيلة بيع الأصول غير المستغلة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير أنه تم تفعيل دور الشركة القابضة في استثمارها وتنمية الأصول المملوكة لها ومساهمتها في شركة أخرى ولتحقيق هذا الهدف فقد تم العمل على عدة محاور منها تعظيم استغلال أصول الشركة القابضة المباشرة بالطرق المختلفة بيع ومشاركة وتنمية وذلك بالتعاون مع الشركة القومية لإدارة الأصول.

وأضاف أبو العطا لـ"اليوم السابع" أنه تم حصر جميع أصول الشركة القابضة وتشكيل لجنة قانونية دائمة لتقنين وضع كافة هذه الأصول وتسجيلها في الشهر العقاري، كما تم عقد مزادات دورية لبيع الأصول التي لم يتم تنميتها بسبب طبيعة نشاطها أو موقعها أو حجمها، موضحا أنه بالفعل حتى الآن تم بيع أصول بقيمة 350 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى 600 مليون جنيه.

‏أشار هشام أبو العطا أنه تم استبدال ديون الشركة القابضة من الشركات التابعة في صورة أراضى، وتم حتى الآن تنفيذ عملية مبادلة بحوالي 4 مليارات جنيه حتى نهاية العام المالي الماضي، كاشفا أنه تم الحصول على موافقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية باستبدال مديونية وزارة المالية لدى الشركة القابضة والبالغة 317 مليون جنيه بعد سداد مبلغ 30 مليون جنيه لوزارة المالية حيث تم عرض قائمة من الأراضي الموجودة في الشركة القابضة 8 قطع أراضي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.3مليار جنيه لاختيار المناسب منها وتم حاليا معاينة ميدانية على هذه الأراضي من خلال اللجنة المشكلة من وزارة المالية لهذا الغرض.