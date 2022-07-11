حصاد الوزارات.. الصحة: توفير ألبان الأطفال فى 50 مركزا علاجيا

كتب ــ وليد عبد السلام

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم العالى: إعداد بنوك أسئلة من المتخصصين لتطبيقها باختبارات القدرات

الصحة: توفير ألبان الأطفال فى 50 مركزا علاجيا

شاهد.. الطلاب الوافدون بالأزهر يذبحون الأضاحى بمدينة البعوث الإسلامية

وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة منع البناء على أرض زراعية فى إجازة العيد

"بالألوان هنكافح الإدمان" مبادرة لتوعية زوار الحدائق بأضرار المخدرات.. صور

التموين: صرف 96 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز عن 4 أيام الصحة: البعثة الطبية للحج تواصل تقديم خدماتها التوعوية بخيام الحجاج المصريين

أمين الفتوى: حكم الصيام خلال أيام التشريق حرام

التعليم العالى: 40 زيارة للمدن الذكية استفاد منها طلاب الذكاء الاصطناعى..صور

قطاع المعاهد الأزهرية يوضح خطوات العمل بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية