توقف خدمة الإسعاف فى 14 مقاطعة سريلانكية بسبب نقص الوقود

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أعلنت خدمة الإسعاف السريلانكية أنها أوقفت الخدمة لحالات الطوارئ فى 14 مقاطعة بسبب النقص الحالى فى الوقود.



ونقلت صحيفة دايلى ميرور السريلانكية عن بيان الخدمة، " أعلنت خدمة الإسعاف أن خدمتهم لن تكون متوفرة فى المناطق التالية بسبب نقص الوقود، ونناشد الجمهور الامتناع عن الاتصال وطلب الخدمة فى مقاطعات باتيكولوا، وأنورادهابورا، وبولوناروا، وبوتالام، وبادولا، وموناراغالا، وهامبانتوتا، وماتارا، وجالى، وكالوتارا، وكيجالا، وراتنابورا، وفافونيا، ومولاتيفو".



وذكرت الخدمة أيضًا أن بعض مناطق الضواحى قد تتأثر أيضًا.



ومن جانبه، أعلن وزير الطاقة السريلانكى كانشانا ويجيسكيرا عن تأخر شحن الوقود المقرر وصوله يوم السبت الماضى رغم دفع جميع الرسوم.



وقال إن الشحنة المقرر وصولها فى التاسع من يوليو الجارى تأخرت بسبب الظروف الجوية وتعذر تحميلها فى الوقت المحدد.



وتابع الوزير أن المدفوعات الكاملة لشحنة الديزل والبنزين تمت بمساعدة البنك المركزى ووزارة المالية يوم الجمعة الماضية.



وكان آلاف من المحتجين قد اقتحموا أمس الأول مقر رئاسة الجمهورية فى فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.



وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا -فى بيان مصور- إن راجاباكسا أبلغه بأنه سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء.



وأضاف آبيواردينا "اتخذ الرئيس قرار التنحى فى 13 يوليو لضمان تسليم سلمى للسلطة، لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام".



وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية فى تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكى وبات الإفلاس وشيكا، يأتى هذا بينما يندر الوقود فى العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.