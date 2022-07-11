توافد مواطنى كفر الشيخ على المنتزهات والرحلات النيلية ثالث أيام العيد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

توافد أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، برغم ارتفاع حرارة الجو، اليوم الاثنين، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت بعض الأسر إلى الحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع، ومنهم من اتجه للحديقة المركزية المجانية، المجاورة لموقف كفر الشيخ القاهرة العمومي.

كما شهد نهر النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس، إقبالا من المواطنين على الرحلات النيلية، بالحدائق المطلة على نهر النيل، وغيرهم، في ظل متابعة رجال الإنقاذ وشرطة المسطحات، ومجالس المدن، لمتابعة الرحلات النيلية، لضمان عدم تعرض الأهالي للغرق.

وشهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ إقبالا كبيراً، وتواجد عدد كبير من الاطفال والاسر حول بيت السباع ،وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين في قضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وتم توفير كل احتياجات المواطنين.



اقبال الحدائق بدسوق



اقبال كبير بحديقة العائلات بفوه



تعدد الالعاب فوه



تعدد الالعاب



تواجد رجال شرطة المسطحات



توافد الاطفال على حديقة الغائلات بفوه



حدائق مطوبس المطلة على نهر النيل



حدائق مطوبس



حديقة العائلات بفوه مطلة على نهر النيل



رحلات نيلية بمطوبس



رحلات نيلية بنهر النيل بدسوق



شرطة المسطحات تتابع الرحلات النيلية