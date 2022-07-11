توافد الآلاف على شواطئ مصيف بلطيم فى اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى.. صور

استقبلت مدينة مصيف بلطيم آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية فى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أى تكدس على مداخل المدينة الثلاثة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وجه هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ على شواطئ المدينة على جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

وأضاف عطية، كما وجه بتواجد معدات الإنقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أى طوارئ، وأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف على تشغيل مستشفى النرجس والأمل على مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة بـ5 سيارات اسعاف وتوزيعهم على جميع الشواطئ للتدخل فى حالة حدوث أى طوارئ.



اقبال كبير على المصيف



الألاف بمصيف بلطيم



تكدس بمصيف بلطيم



تواجد رجال الانقاذ بالشواطئ



توافد أغعداد كبيرة على المصيف



جانب من التواجد الكبير بالمصيف



جانب من التوافد الكبير على مصيف يلطيم



زحام بمصيف بلطيم_1



سعادة المصيفين بالتواجد بمصيف بلطيم