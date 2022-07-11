تحرير 143 محضرا خلال حملات مكثفة لمواجهة بيع السلع منتهية الصلاحية بالبحيرة

فيما أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت بعمل عده حملات تفتيشية خلال الفترات الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم، مضيفا أنه تم المرور على 71 منشأة غذائية وتحرير 143 محضر جنحة صحيةمنهاعرض لحوم مكشوفة ، وعدم حمل شهادات صحية ، وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية ، وعدم مراعاة اشتراطات نقل اللحوم فى سيارات مجهزة وذلك بإدارات دمنهور وادكو وحوش عيسي والتحرير والنوبارية ووادى النطرون .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم مخاطبة الوحدات المحلية بالتوصية بالغلق الادارى لعدد6 منشآت غير مستوفية للإشتراطات الصحية ، وتشكل خطر داهم على الصحة العامة لحين توفيق أوضاعهم .

وفى هذا الشأن قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ، بحملة تفيشية بالإشتراك مع مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بادكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم المجمدة المنتهية الصلاحية ، طبقا لتاريخ الإنتاج المدون على الكرتونة ، بأحد محلات بيع اللحوم المجمدة بإدكو ، وتم تحرير محضر ضبط بذلك.

وقام مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بالتحرير الجنوبي ، بحملة تفيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختصة ، أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر ، وبها تغير فى الخواص الطبيعية وتنبعث منها روائح كريهة .