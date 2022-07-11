بريطانيا تمول قطاع الطاقة الأوكراني بـ5 ملايين إسترليني

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أعلن وزير الأعمال والطاقة في المملكة المتحدة، كواسي كوارتنج، اليوم الإثنين، عن صندوق تمويل قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني مخصص لتوفير معدات السلامة والأمن للقطاع النووي المدني في أوكرانيا، لدعم أوكرانيا خلال وقت الحرب.



وذكر بيان على موقع الحكومة البريطاني الإلكتروني أن صندوق تمويل الدعم النووي المدني سيتكفل بتوفير معدات الحماية الشخصية وأنظمة الاتصالات ومعدات مراقبة الإشعاع لأوكرانيا. ويهدف هذا التمويل من استعادة المستويات العالية من الأمان والأمن المطلوبة بالكامل في تشيرنوبيل والمواقع النووية الأخرى في أوكرانيا عقب الهجمات الروسية .



وأشار البيان إلى أن توفير المعدات الحيوية لأوكرانيا يساهم أيضًا في الجهود واسعة النطاق لتزويد قوات الحراسة بالمعدات وتعزيز الكشف عن الحركة غير المشروعة للمواد داخل أوكرانيا وعبر حدودها مما يساعد البلاد على التعافي من السيطرة الروسية على تشيرنوبيل.



وقال وزير الأعمال البريطاني: " تلعب أنظمة الطاقة دورًا لا غنى عنه في ضمان الأمن القومي والمرونة الاقتصادية. وتعمل المملكة المتحدة اليوم على تكثيف دعمنا للشعب الأوكراني في وقت الحاجة من خلال المساعدة في إعادة توصيل الطاقة في جميع أنحاء البلاد وحماية سلامة وأمن القطاع النووي الأوكراني مما يضمن تجهيز خط المواجهة بالكامل في مواجهة روسيا".



و يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي عن تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني لصندوق دعم الطاقة، كجزء من حزمة لمساعدة أوكرانيا على هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإعادة بناء البلاد. وسيساعد هذا الصندوق في الحفاظ على تشغيل نظام الطاقة في أوكرانيا في وقت الحرب مما يتيح إجراء الإصلاحات الأساسية للبنية التحتية للطاقة ويساعد في إعادة توصيل الطاقة في جميع أنحاء البلاد. وتضمنت الحزمة كلاً من الدعم المالي الفوري وطويل الأمد للشعب الأوكراني باستخدام الخبرة البريطانية والشركات البريطانية لتسريع الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا.



ويرتفع بذلك دعم المملكة المتحدة لقطاع الطاقة في أوكرانيا إلى 22 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك تبرع المملكة المتحدة بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني لتوفير 850 مولداً في وقت سابق من هذا العام وهم قيد الاستخدام بالفعل الأمر الذي يساعد على تشغيل الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والملاجئ.