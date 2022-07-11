"اللافي وصالح" يناقشان النقاط الخلافية في مشروع الدستور الليبى

كتب: أحمد جمعة

التقى عضو المجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافي، الإثنين، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

وأكد "اللافى" أنه ناقش عدة مواضيع، أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور الليبي، لافتا إلى أنه تم التوصل لعدد من النقاط سنناقشها فيما بعد مع باقي الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، ومناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين، كما أكدنا على ما طالب به رئيس مجلس النواب الليبي، بشأن التحقيق في الأسباب الحقيقة وراء هذه الازمة المتفاقمة.